Diversão em duas rodas: 5 lugares bacanas em SP para conhecer com sua moto

Para ir com a família toda

Imagem: Divulgação

Instalado em galpões antigos na Mooca, o Garagem 55 é daqueles lugares com atrações para todos os gostos. Além de uma exposição com carros antigos e outros exóticos, há ainda 50 motos das mais variadas épocas e estilos, das clássicas às esportivas, e ainda um museu em homenagem à bicicleta.

Com restaurante e bar temático, com variado cardápio, o Garagem 55 também tem outras atrações para toda a família. Adultos e crianças podem se divertir no boliche, auto pista de carrinho bate bate e espaço kids. Ideal para marcar encontro com a família ou amigos depois do tradicional passeio de moto matutino aos finais de semana.

Garagem 55 Mooca

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 1098 - Mooca - São Paulo (SP)

Horários: às quintas e sextas das 17h às 23h (entrada gratuita), sábados e domingos das 12h às 23h (entrada R$ 15)

Estacionamento: R$ 20

Instagram: @garagem55mooca

Depois do passeio de moto

Imagem: Divulgação

Instalada em uma bela casa do arquiteto paulistano Oswaldo Arthur Bratke, da década de 1950, a filial brasileira da grife australiana Deus Ex Machina mistura loja de roupas, design, cultura custom de motos, skates e até pranchas de surf. Com "templos" espalhados por todo o mundo, de Bali, passando por Berlim, até Los Angeles, é uma grife cultuada por quem curte esportes ao livre e tem estilo.