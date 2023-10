Carros 'inquebráveis': por que esses 5 motores são pesadelos dos mecânicos

Outros modelos marcantes da Chevrolet também foram movidos por motores da Família II. O moderno hatch Kadett e sua perua Ipanema, além da picape S10 e do luxuoso Omega, traziam variações do mesmo conjunto. Em alguns casos, inclusive, a capacidade cúbica foi modificada - como nos Omega e S10 2.2.

Quem trouxe uma variação mais radical foi o Vectra GSi, que era movido pelo 2.0 16V conhecido pelo código C20XE. Importado da Alemanha, ele entregava 150 cv e também impulsionava o belo cupê Calibra.

Acabou sendo nacionalizado a partir da terceira geração do Vectra, que começou a ser fabricada no Brasil em 1996. Com variações de oito e 16 válvulas, o propulsor também equipou Astra, Zafira e a terceira geração do Vectra - cujo projeto passou a ser exclusivo para o mercado brasileiro. Este último virou até um 2.4 16V no caso do Vectra Elite e da S10, que resistiu até meados de 2012 antes da estreia da geração atual.

Honda K20 (2007-2013)

Motor do Civic Si ganhou fama de 'girador' Imagem: Divulgação

Quando pensamos em durabilidade, é claro que as marcas japonesas dominam qualquer lista. Como seria injusto escolher apenas um, elegemos um dos motores mais conhecidos (e venerados pelos fãs de esportivos) para representar as fabricantes do Japão.