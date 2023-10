Carro sabotado, batida forjada: bandidos aterrorizam com novos golpes

Parece óbvio, mas uma dica importante é evitar o estacionamento em ruas e avenidas: prefira deixar o carro em estacionamento, de preferência conhecido e da sua confiança.

A PM paulista também dá recomendações sobre como se portar em caso de emergências mecânicas, causadas ou não por bandidos.

Uma delas é manter a manutenção em dia e o tanque com combustível suficiente, de forma a evitar a pane seca. Afinal, uma parada inesperada pode tornar você um alvo, especialmente se acontecer à noite, em local ermo e mal iluminado.

Se mesmo assim o problema acontecer, evite, se for possível, a parada na rua. Caso o pneu esteja furado, prossiga até um posto de gasolina, comércio, oficina, delegacia ou posto da Polícia Militar. Apesar do risco de danificar o pneu de forma permanente, o procedimento pode salvar você de um assalto.

