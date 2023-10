Acidente assustador viraliza com carro de luxo pendurado a 30 metros em MG

O UOL entrou em contato com a construtora Conarte, responsável pela edificação, que indicou a administradora Prosind para falar em nome do condomínio. Procurada, a Prosind repassou a responsabilidade pelo atendimento à síndica do edifício, que está de férias e não foi localizada.

Segundo uma funcionária da administração do prédio, "todas as providências" foram tomadas e nenhum funcionário estaria autorizado a falar sobre o incidente. O morador que dirigia a Hilux acidentada também não foi localizado.

Procurada, a Defesa Civil de Nova Lima informou, por meio de nota encaminhada pela prefeitura, que não foi acionada pelo condomínio no dia do ocorrido, mas que entrou em contato e conseguiu agendar uma vistoria no local.

"A vistoria apontou que o local não está em risco e nem em situação irregular. Foi sugerido que seja feito um reforço em toda área de estacionamento, com guarda corpo de metal", afirma o órgão municipal.

Apartamentos de R$ 10 milhões

Estacionamento fica na base de condomínio, que tem um apartamento por andar, piscina e sauna Imagem: Reprodução/Redes sociais

O acidente ocorreu no sábado (23), no condomínio de luxo Saint Paul de Vence, que fica no bairro Vila da Serra.