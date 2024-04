R$ 97 bilhões em novos investimentos: quais carros serão lançados no Brasil

BYD

A BYD anunciou no dia 18 de março, em Camaçari (BA), aumento do investimento da empresa no Brasil, de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões, para a construção da sua linha de produção de veículos no município, onde estava localizada a fábrica da Ford.



Trata-se de um valor 83% superior do que foi anunciado inicialmente.

Além do reforço nos investimentos, a BYD também anunciou a construção de cinco prédios residenciais, que serão destinados aos funcionários da fábrica. Os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância do complexo, em uma área de aproximadamente 81 mil m² e terão a capacidade de abrigar 4.230 pessoas.



A previsão será de gerar 10 mil empregos. Até o fim de 2024, os primeiros veículos da marca chinesa começarão a ser montados no complexo com peças importadas - a produção completa dos carros na Bahia deve começar entre 2024 e 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos na segunda etapa. Leia mais