Mitsubishi anuncia investimento de R$ 4 bi em novos carros no Brasil

Além de novos produtos, a fabricante afirmou que o aporte também será utilizado para o desenvolvimento de tecnologias híbridas e flex.

A Mitsubishi também vai financiar "pesquisas e estudos para a criação de sistemas de produção cada vez mais sustentáveis", assim como treinamento de pessoal.

Imagem: Divulgação

A HPE Automotores comercializa 22 mil veículos no Brasil por ano gera cerca de 2 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Nos últimos 26 anos, 800 mil veículos foram vendidos pela Mitsubishi.

A fábrica de Catalão libera mais de 200 veículos por dia, produzindo os SUVs Eclipse Cross e Eclipse Cross Sport, além da gama da picape L200 Triton Sport.