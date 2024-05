Apresentador, sucesso internacional: quem é chef agredido em assalto no RJ?

O chef Felipe Bronze, dono de diversos restaurantes famosos, foi agredido e teve pertences roubados ao ser assaltado na última sexta (10), em Vila Isabel, no RJ.

Quem é Felipe Bronze

Felipe é formado em artes culinárias pelo Instituto de Culinária da América, em Nova Iorque. Ele é dono dos restaurantes Oro, famoso no Rio de Janeiro, e do Pipo, de São Paulo. Oro recebeu a primeira estrela no Guia Michelin, honraria do universo culinário, em 2011. A segunda estrela foi recebida em 2017, segundo informações divulgadas no site oficial do restaurante.

Chef de cozinha também se destaca na TV. Ele comandou o programa Tá na Época (GNT) e o quadro O Mago da Cozinha no Fantástico (Globo). Há nove anos apresenta o Que Seja Doce (GNT) e The Taste Brasil (GNT). Comanda também o Top Chef Brasil (Record) desde 2019.