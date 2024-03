Tracker deixa T-Cross e Creta para trás; veja os mais vendidos de março

E a segunda posição? Não é nem do Creta, nem do T-Cross. O Kicks, da Nissan, aparece na vice-liderança no mesmo período, com 2.168 unidades vendidas. Apenas 14 exemplares atrás do Tracker, o produto promete lutar pelo primeiro lugar na segunda parte do mês.

O Creta, porém, ainda não está vencido. Terceiro colocado, aparece no período com 2.061 exemplares emplacados. O T-Cross é quarto, com 1.828 unidades vendidas, ante as 1.734 do Fastback, quinto.

A lista dos dez mais emplacados tem o Honda HR-V no sexto lugar e o Jeep Renegade no sétimo. O Nivus é oitavo colocado e o Compass, nono. Aliás, o Jeep está com desempenho ruim este mês, na comparação com fevereiro.

No mês passado, o Compass apareceu na lista dos cinco SUVs mais vendidos. Por outro lado, em março, ele ainda ocupa a primeira posição entre os utilitários-esportivos médios - do qual também fazem parte Corolla Cross e Taos, entre outros.

Os oito SUVs que aparecem à frente do Compass são compactos. De volta à março, o décimo colocado neste mês é por enquanto o Fiat Pulse.

Recuperação da Chevrolet

No mês passado, Polo e Strada travaram uma bela disputa pelo primeiro lugar. Já em março, a picape da Fiat aparece com mais tranquilidade na liderança. Tem 4.200 emplacamentos, mais de 900 a mais que o Volkswagen. Este é vice-líder, com 3.297 exemplares comercializados.