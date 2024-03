Primeiro híbrido brasileiro da Renault será inédito rival do Compass

A Renault já está trabalhando na tecnologia de carros híbridos flex para o mercado brasileiro. O sistema será aplicado à nova plataforma modular RGMP, que estreia no Kardian, SUV que chega em 22 de março para concorrer com Pulse e Nivus.

O Kardian vem com o novo 1.0 turbo de 125 cv. Já o segundo produto da plataforma deve chegar até o ano que vem. Trata-se de um SUV do segmento C, criado para concorrer com Compass, Corolla Cross e Taos.

Assim como o Kardian, o produto virá apenas em versão a combustão. Mas apenas no primeiro momento. A aposta desta colunista, a partir de informações apuradas com diversas fontes, é de que o SUV do segmento C virá em seguida em nova versão, equipada com sistema híbrido flex.