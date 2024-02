Nada de Kwid, Mobi ou Onix: veja como são os carros 'populares' nos EUA

Fato é que o Mirage faria muito mais sentido no mercado brasileiro. No passado, a Mitsubishi estudou produzi-lo aqui, mas acabou deixando a ideia de lado. Afinal, concorrer com gigantes globais Fiat, Chevrolet, Hyundai e Volkswagen em um segmento de alto volume, é missão impossível para uma marca que, no Brasil, é representada por uma empresa nacional. Foi sábia a decisão de continuar atuando em categorias de produtos com maior valor agregado.

