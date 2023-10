A Renault começa a fase que está chamando de revolução (de produtos) em março do ano que vem, quando lançará no mercado brasileiro o SUV compacto Kardian. O movimento é mundial, mas por aqui significa um distanciamento da plataforma da marca de baixo custo Dacia (Duster e Oroch, entre outros) para adotar arquitetura (e carros) mais modernos.

O Kardian será produzido em Curitiba, no Paraná, para abastecer o País e outros 20 mercados da América Latina. Também será feito no Marrocos, de onde deverá ser exportado para a Europa. O primeiro país a lançá-lo será o Brasil, que teve grande participação no desenvolvimento do produto global.

Por isso, com o Kardian, pela primeira vez o País sedia um lançamento mundial de produto. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro. O SUV é fruto de um plano de investimento de 300 milhões de euros.