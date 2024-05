Golpe da solda: como nova 'maquiagem' faz carro batido enganar a vistoria

"No caso do vídeo, um profissional que usa um medidor de profundidade de camada, um equipamento que mostra quantas camadas de pintura o veículo tem, ajudaria a constatar que o carro sofreu avarias. Além desse tipo de equipamento, a expertise do vistoriador é muito importante, ele analisa visualmente as soldas e originalidade do veículo. Ele veria, por exemplo, que as marcas feitas com o lápis não seguem um padrão de distância entre si e identificaria a fraude", explica o presidente do sindicato.

Uma análise completa e profissional, além do medidor de espessura de tinta, poderia usar outros equipamentos para verificar a originalidade do veículo. Como glossmeter - utilizado para medir diferenças no brilho da pintura-; lâmpadas UV para identificar substâncias como massa e resina, além de outras ferramentas de inspeção visual.

A questão é que nem todo vistoriador tem acesso a todas elas. Existem vistorias, por exemplo, realizadas por meio de fotos enviadas a uma central.

Para Menegon, além de vistorias de má qualidade, outro problema da falta de regulamentação da profissão é que, em alguns casos, os profissionais acabam atendendo a interesses das revendedoras de usados. "Muitas lojas usam a vistoria para desvalorizar o veículo. Reprovam para baixar o preço e ter mais lucro. Uma pintura deve ser identificada no laudo, mas não é sinônimo de reprovação, por exemplo."

"É brincadeira", diz influenciador que postou o vídeo

O primeiro vídeo que ilustra esta reportagem foi publicado pelo mecânico e influenciador Felipe Marcelo, mas não foi feito em sua oficina - ele diz ter apenas republicado o conteúdo, por considerá-lo interessante.