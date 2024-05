Atriz de 'Mad Max' quer rara Ferrari amarela e existe uma apodrecendo em SP

O modelo, devido a uma disputa de heranças, ficou 17 anos parado em um galpão em Santo André. No último ano, foi movido para outro depósito no interior do estado de São Paulo.

Ferrari Dino 208 GT4 em foto tirada em 2020, quando carro ainda estava em pátio de Santo André (SP) Imagem: Amanda Perobelli/UOL

A Ferrari Dino - com este nome em homenagem ao filho de Enzo Ferrari, morto em 1956 - tem motor V6 de 2.0 litros em seu modelo lançado em 1968. Entretanto, em 1975, o carro ganhou um V8 de 172 cv - motor do carro que se encontra no Brasil. O veículo tem velocidade máxima de 220 km/h.

Anya Taylor-Joy (28) diz não ter habilitação para dirigir até hoje devido ao fato de não ter um lugar que considere uma casa permanente. " Nunca fico em um lugar por tempo suficiente para conseguir um. Também sinto que provavelmente preciso aprender a estacionar em paralelo. Isso é algo que não sei fazer. "

Exemplar em bom estado da Ferrari Dino 208 GT4 com carroceria na cor vermelha Imagem: Divulgação