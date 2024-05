Donos de Corolla flex dizem que só abastecem com gasolina devido a defeito

O problema se tornou tão comum que, em meio de 2022, a Toyota emitiu um comunicado a todas as concessionárias informando que, "desde o lançamento dos motores 2.0 com injeção direta no Corolla 2020 estamos evoluindo na melhoria da peça e do diagnóstico dos sintomas relacionados a injeção desta motorização para melhor atender ao mercado brasileiro". O documento diz, ainda, que as novas peças ficaram disponíveis para reparo a partir de setembro de 2021 e passaram a ser implementadas na linha de produção do Corolla e Corolla Cross a partir de janeiro de 2022.

Por fim, a marca de que "através do acompanhamento do diagnóstico, foi confirmado em alguns casos que a qualidade do combustível presente no veículo era o causador do sintoma", deixando subentendido que esse não era o causador do problema em 100% dos defeitos.

Questionado pelo UOL Carros, a Toyota disse que identificou que os casos que foram reportados estão relacionados com a qualidade do combustível utilizado. "Os clientes que nos contataram foram prontamente atendidos."

Etanol como vilão

De acordo com André De Maria, engenheiro mecânico proprietário da AutoCentro Confiar, sempre que se fala em problemas em bicos e outros componentes da injeção, o primeiro passo é desconfiar da qualidade do combustível.

"O bico tem baixa resistência mecânica, ele foi projetado para um determinado comportamento, mas na prática não resiste ao combustível do jeito que ele realmente é. Não é o combustível que é inadequado, o bico que não tem resistência física e mecânica contra o álcool", relata.