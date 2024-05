Montadoras em greve: o que está por trás da insatisfação dos funcionários

O anúncio de investimentos bilionários no setor automotivo brasileiro, feito por gigantes como Toyota, Renault e General Motors, entre muitas outras, trouxeram um clima de otimismo para o setor. Apesar dessas notícias promissoras, um clima de insatisfação se espalha entre os funcionários de gigantes do automobilismo, marcando um período de negociações e greves.

A Toyota enfrentou paralizações em sua planta de Indaiatuba (SP), em 10 de abril. Os trabalhadores reivindicam melhores condições no Programa de Demissões Voluntárias (PDV) enquanto, de acordo com o sindicato, a empresa acelera o fechamento da planta e a transferência da produção para Sorocaba. O sindicato local destacou que, "durante a madrugada, equipamentos foram movidos de Indaiatuba para Sorocaba, uma decisão que antecipa o fechamento planejado para 2026". Em resposta, a Toyota afirmou que está "comprometida com a manutenção dos empregos e condições salariais", e que as transferências são parte de um "novo momento de expansão". A marca também afirmou que o fechamento da planta segue marcado para 2026.

Em São José dos Pinhais (PR), os funcionários da Renault entraram em greve após a empresa propor condições consideradas insatisfatórias para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A fábrica, responsável por cerca de 800 veículos por dia, viu suas operações paralisadas quando os trabalhadores rejeitaram uma proposta de pagamento parcial de R$ 18 mil da PLR sem confirmação de quanto seria a segunda parcela. Também há um pedido por aumento real no salário. A Renault expressou surpresa com a greve, afirmando que "as negociações estavam em andamento e que a empresa permanece aberta para dialogar".