GM fecha fábricas na América do Sul; Ford fez o mesmo no Brasil e foi feliz

"Os investimentos recentemente anunciados pela empresa no Brasil vão acelerar a mobilidade sustentável (...) por meio da renovação do portfólio, desenvolvimento de tecnologias inovadoras, evolução das operações e criação de novos negócios", disse, por meio de nota.

No fim do ano passado, a GM iniciou um Programa de Demissão Voluntária para desligar cerca de 1,2 mil funcionários de suas fábricas de São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Na época, surgiram rumores de que essas plantas no Brasil estariam em risco, mas foram afastados em janeiro, após o anúncio de novos investimentos.

Ford se deu bem na importação

Nova Ranger está se destacando nas vendas Imagem: Projeção João Kleber/Canal Carros

Pouco mais de três anos após o anúncio do fim da produção de veículos no Brasil, a Ford mostra que, ao menos do ponto de vista de saúde financeira, estava certa em fechar suas fábricas aqui. Desde o terceiro trimestre de 2021, depois de oito anos sem solidez financeira, a marca vive momento de lucros bilionários e crescimento na região.

Em 2022, de acordo com anúncio do antigo presidente para América Latina, Daniel Justo, à época, a companhia lucrou cerca de 300 milhões de dólares na região, ou mais de R$ 1,5 bilhão. A partir de 2023, a empresa deixou de divulgar seus resultados divididos por região, mas garantiu que estava muito satisfeita com o cenário, já que cresceu cerca de 40% no Brasil - muito acima do crescimento do mercado, de 11,3%.

No primeiro trimestre de 2024, mais crescimento: considerando apenas automóveis, houve um aumento de 237% nas vendas. No total - somando automóveis e comerciais leves, que engloba vans e picapes, - a Ford vendeu 44% unidades a mais do que no mesmo período de 2023, ano em que já havia crescido cerca de 40%. Foram 8,1 mil unidades em três meses.