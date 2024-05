SUV fake? Nova geração compactos são releituras de hatches aventureiros

Outra dupla com propostas parecidas é o Renault Stepway e o Renault Kardian. As semelhanças são tantas que um parece se tratar de uma atualização. Mas, na verdade, um chegou ao mercado como hatch aventureiro e outro como SUV. O Stepway tem 4 m de comprimento, 1,7m de largura, 1,6 de altura, 2,5 m de entre-eixos e 18,5 cm de altura livre do solo . O Kardian, por sua vez, tem 4,1 m de comprimento, 1,7m de largura, 1,5m de altura, 2,6m de entre-eixos e 20,9 cm de altura em relação ao solo. Mais uma vez, as diferenças são bem pequenas.

Para compensar o tamanho, no entanto, as montadoras têm investido em tecnologia, design e conforto. "Os SUVs viraram as vitrines das marcas. Todas as novidades e apostas são apresentadas neles primeiro, depois levadas para o restante dos produtos", explica Kalume. Com maior valor agregado pelos equipamentos, fica mais fácil cobrar mais de R$ 100 mil pelos "CUVs".