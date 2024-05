Ágeis e não batem: 98% dos brasileiros se acham bons motoristas, diz estudo

Enquanto 33% das mulheres relatam que nunca avançam no sinal amarelo, apenas 22% dos homens dizem o mesmo. Quanto a manobras arriscadas, 56% das mulheres afirmam que nunca as realizam, contra 46% dos homens. Quando se trata de ultrapassar os limites de velocidade, 48% das mulheres negam a prática, ante apenas 33% dos homens.

Na análise do comportamento de jovens de 18 a 24 anos em comparação com pessoas com idades entre 40 e 49 anos na direção, é possível observar algumas diferenças marcantes.

Por exemplo, em relação a seguir de perto outros veículos, a grande maioria dos jovens, 77%, admite fazê-lo com alguma frequência, enquanto entre as pessoas mais velhas esse número é menor (62%).

Quanto a ultrapassar os limites de velocidade, os jovens também tendem a apresentar uma propensão maior para essa prática, com 63% ultrapassando os limites com alguma frequência, em comparação com 54% das pessoas mais velhas.

