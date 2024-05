Como eletrificação acabará com gambiarra brasileira pra economizar no posto

Há mais de uma década, o Gás Natural Veicular (GNV) se consolidou como uma alternativa para motoristas brasileiros que buscavam economizar frente aos elevados custos da gasolina e do etanol. Embora economicamente vantajoso a princípio, vem com um conjunto de desvantagens e complicações relacionadas à conversão do veículo que, aos poucos, estão sendo superadas pela crescente presença de veículos híbridos e totalmente elétricos no mercado.

A principal vantagem do GNV sempre foi a economia no dia a dia, especialmente para quem roda grandes distâncias, podendo chegar perto de 40%. No entanto, isso vem com um investimento inicial não desprezível: a conversão de um veículo pode custar cerca de R$ 5.000.

Além disso, há custos ocultos e inconvenientes significativos, como a revisão periódica do kit, inspeções anuais obrigatórias e a requalificação do cilindro a cada cinco anos, sem mencionar a perda de espaço no porta-malas, as frequentes filas nos postos de abastecimento e a perda da garantia do veículo.