Por que gasolina e etanol estão mais baratos em estados como SP e RJ

Atualmente, o preço do combustível no Sudeste é o menor do país. Para se ter uma ideia, enquanto o litro do etanol sai por R$ 3,70, no Nordeste custa R$ 4,46. Situação parecida acontece com a gasolina: enquanto o preço do litro no Norte é de R$ 6,10, a média na área que engloba São Paulo e Rio de Janeiro é de R$ 5,73. Afinal, por que a região mais economicamente ativa do país também é a que tem o combustível mais barato?

Luciano Bravo, CEO da Inteligência Comercial e especialista em economia, aponta vários fatores econômicos que contribuem para o menor custo dos combustíveis na região Sudeste.

"Os principais fatores que contribuem para o menor custo dos combustíveis na região Sudeste do país são econômicos. A demanda doméstica, ou seja, a procura por esses combustíveis, teve um aumento significativo. A proximidade de refinarias e usinas de produção; uma distribuição mais desenvolvida e com melhor infraestrutura; o alto volume de consumo; a concorrência entre os postos, além da proximidade com as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, fazem com que os custos de produção e transporte dos combustíveis sejam reduzidos", explica.