Pechincha? Engenheiros brasileiros viram novos queridinhos das montadoras

UOL Carros questionou a Stellantis se a contratação de profissionais no Brasil tem relação com o custo da mão de obra. O grupo disse, por meio de nota, que "anunciou um novo plano de investimentos no Brasil e na América do Sul totalizando R$ 32 bilhões, entre 2025 e 2030, o maior investimento na história da indústria automotiva da região".

"O período será marcado pelo lançamento de 40 novos produtos, além do desenvolvimento de quatro plataformas globais associadas às tecnologias Bio-Hybrid, 8 novos powertrains, além de novas tecnologias de segurança e descarbonização em toda cadeia de suprimentos. Os desafios envolvendo todos esses projetos serão enormes e vão requerer a contratação de mais profissionais, inclusive nas áreas de engenharia e de software", continuou a Stellantis.

Para reduzir custos ou não, a Stellantis não é a única a investir em profissionais brasileiros. Ainda de acordo com a Bloomberg News, a Renault demitiu cerca de 1,5 mil engenheiros na França nos últimos anos e vem aumentando seus centros de desenvolvimento na Romênia, Brasil e Coreia do Sul. Procurada, a marca não confirmou a informação.

No entanto, o maior exemplo do interesse das montadoras por 'cérebros' brasileiros é a Ford. Dois anos após o anúncio de fechamento das suas fábricas no país, a montadora contrariou as expectativas e ampliou as operações do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Brasil, instalado na Bahia, atingindo a marca de 1,5 mil profissionais.

De acordo com comunicado da própria empresa na época, a expansão consolidou o centro brasileiro como um polo de exportação de projetos e conhecimento para a Ford mundial. Ou seja, parte da engenharia seria desenvolvida aqui para ser produzida em outros países.

O então presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo, disse que "o time brasileiro tem uma contribuição importante na engenharia global da Ford, desenvolvendo produtos, patentes, tecnologias e softwares que estão ajudando a moldar o futuro da mobilidade. Ele é uma prova da capacidade e da competitividade do nosso país em exportar projetos e conhecimento".