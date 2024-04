Seguro obrigatório DPVAT deve voltar; o que esperar do preço a ser pago?

Suspenso desde 2021, o seguro obrigatório DPVAT, pago por proprietários de veículos automotores, tem tudo para voltar em breve. O projeto de lei (PLP 233/2023) que define as novas regras do Seguro Obrigatório Para Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), novo nome do mecanismo, será avaliado pela CCJ e votado em Plenário no Senado nesta quarta-feira (24). Afinal, se aprovado, quanto deve pesar no bolso dos motoristas?

O Projeto de Lei que institui o SPVAT não revela os valores cobrados dos motoristas, apenas explica que terá como base cálculo o valor global estimado para pagamento das indenizações e das despesas relativas à operação. Entre 1 de janeiro e 14 de novembro de 2023, foram recepcionados e pagos 354,6 mil solicitações de indenização no valor total de R$1,3 bilhão, pagos a mais de 346,8 mil beneficiários pela Caixa - operadora do fundo.

Os pagamentos deixaram de ser realizados a partir de 15 de novembro do ano passado por falta de recurso no fundo, já que o DPVAT estava suspenso desde 2021. Para se ter uma ideia, desde data de corte até o fechamento de 2023, pelo menos 9,9 mil solicitações foram realizadas junto à Caixa. Os valores da indenização vão de até R$ 2,7 mil para despesas de assistência médica e suplementares e R$ 13,5 mil para morte e invalidez permanente causada por sinistros no trânsito.