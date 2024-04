PRF prepara lista de exigências para compor frota de viaturas do futuro

Montadoras terão acesso ao estudo

Quando os resultados forem publicados, serão apresentados ao setor automotivo, para que as montadoras de veículos apontem a possibilidade de aplicação.

"Entendemos que a PRF é um cliente qualificado e indutor de boas práticas no setor. No entanto, embora possamos definir claramente as necessidades operacionais para nossas viaturas, os aspectos específicos de engenharia e tecnologia são responsabilidades do setor automobilístico. Por isso, nossa expectativa é entregar o quanto antes o que precisamos em uma viatura, permitindo que os especialistas do mercado apresentem as soluções, determinando como isso será realizado", explica o gerente do projeto.

