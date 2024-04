Como Tiggo 7 disparou em vendas e superou até o líder Compass no último mês

Nos últimos sete anos, a participação dos SUVs no mercado de veículos novos subiu de 18,5% para 37%. Com tanta demanda, é natural que a competição esteja mais acirrada do que nunca, com diversas boas opções no mercado. Nesse cenário, um modelo em particular tem chamado atenção ao superar até mesmo o best-seller Jeep Compass em vendas: o Caoa Chery Tiggo 7.

Nos primeiros 15 dias de abril, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), na categoria de SUVs médios, o Tiggo 7, com 1.824 unidades vendidas no período, ficou atrás apenas do Corolla Cross, com 2.154. Já o ranking geral de SUVs, que incluiu os compactos, que são mais procurados, ocupa a décima posição.

O que chama atenção é que a conquista do Tiggo 7 acontece apenas alguns meses depois de a Caoa passar por redução considerável nas vendas. Para se ter uma ideia, de acordo com dados da Anfavea, a marca comercializou 11.628 carros no primeiro trimestre deste ano, contra 4.302 no mesmo período do ano passado. Um crescimento de 170%. Afinal, qual foi o segredo?