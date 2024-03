Como marca brasileira tenta 'furar' BYD e assumir fábrica da Ford na Bahia

O modelo em questão será um sedã com cerca de 400 km de autonomia, que vai custar R$ 279 mil. Apesar de ter uma área de 'pré-reserva' no site, o empresário afirma que as unidades só serão vendidas após a produção. A proposta é que o veículo seja carregado de 0 a 80% em 25 minutos.

E a BYD?

Desde outubro do ano passado, a instalação da BYD na fábrica que era da Ford é considerada oficial. Na época, o governo da Bahia chegou a fazer uma cerimônia de oficialização do acordo com a chinesa, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do CEO global da marca, Wang Chuanfu.

Mas, apesar de a montadora chinesa ter até colocado placas com a sua logo onde costumava ficar o símbolo oval azul, ainda falta passar pelos trâmites legais, como a compra do terreno.

No último dia 31 de janeiro, o governo da Bahia publicou um chamamento público para interessados no imóvel. O documento dizia que a BYD já havia feito um requerimento para "o desenvolvimento das suas atividades destinadas à produção de veículos elétricos e híbridos, processamento de lítio e ferro fosfato, chassis de ônibus elétrico e caminhões elétricos".

O texto dizia ainda que outros interessados poderiam manifestar interesse no imóvel em até 30 dias. Atenta à oportunidade, a Lecar afirma ter entrado nesta disputa.