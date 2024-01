Os planos da BYD de produzir carros elétricos no Brasil parecem estar avançando. A chinesa está negociando a aquisição da Sigma Lithium, a maior mineradora de lítio do Brasil - material utilizado na fabricação de baterias para veículos elétricos. A informação foi publicada, inicialmente, pelo Financial Times e confirmada pelo UOL.

De acordo com a reportagem do jornal inglês, Alexandre Baldy, conselheiro da marca no Brasil, chegou a afirmar que o montante envolvido nessa transação está estimado em cerca de US$ 2,9 bilhões, equivalente a mais de R$ 14 bilhões.

À coluna, a BYD do Brasil disse que "registra que houve uma reunião entre a direção da empresa e a presidente da Sigma no mês passado, mas um acordo de confidencialidade entre as partes não permite a divulgação de detalhes".