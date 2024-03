Audi exibe carro da F1 antes da estreia e apresenta 2 lançamentos no Brasil

Nesta semana, a Audi celebrou o aniversário de 30 anos da sua operação oficial no Brasil e mostrou em São Paulo seu futuro carro da Fórmula 1.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

No palco da festa das argolas, uma boa dose de lembrança com o Audi 80 cabriolet, conversível que já foi símbolo de status. Ao lado dele, foi exposta a perua S4 que pertenceu a Ayrton Senna, tricampeão da F1 que trouxe a Audi para o mercado brasileiro. O capacete do Chefe foi posicionado ao lado do carro, no palco do mirante do estádio do Palmeiras, local do evento.