BYD define nome de picape híbrida que virá ao Brasil em 2024; veja detalhes

Ao contrário do que fez com a mudança de nome do Seagull para Dolphin Mini, a BYD manterá o nome da picape que será o primeiro carro global lançado fora da China. A apresentação está confirmada para 14 de maio, no México.

A Shark vem com tudo para cima das médias nacionais e portenhas, com o motor plug-in maior e mais potente do segmento - será o segundo híbrido da marca, que deve começar a vendê-lo no fim do ano. Terá entre 480 cv e 500 cv de potência, gerada por um turbo 1.5 mais dois elétricos posicionados na dianteira e traseira.

A produção no complexo de Camaçari (BA) não está descartada e fontes ligas à BYD comentaram isso com exclusividade ao UOL Carros. A tecnologia DMO (Dual mode Off Road), a mesma do U8 e da linha Fangchengbao, permite torque com controle eletrônico inteligente. O motorista pode dirigir fazendo o mínimo de esforço no 4X4. Os produtos são equipados com três bloqueios diferenciais. A BYD fala em equilíbrio jamais visto em um utilitário de caçamba.