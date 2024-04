BYD Tan reestilizado começa a chegar ao Brasil; veja detalhes do SUV

O BYD Tan está de visual renovado e começou a desembarcar no Brasil. Com grade redesenhada, mais refinado, o estilo agora lembra um pouco do Yuan Plus, SUV elétrico mais barato da marca, só que no tamanho GG.

Os carros já desembarcaram em Vitória (ES) e deu para notar, como antecipamos na coluna, que o para-choque frontal é novo e que conta com design mais minimalista. As rodas são pretas, aro 22, com pneus da Continental 265/40. Há também uma modificação na parte inferior do pára-choque traseiro, com apliques em aço escovado.

Por dentro, nenhuma grande mudança, com exceção do logo no volante que deixa de ser inscrito em chinês e recebe a assinatura por extenso da BYD.