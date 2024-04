Kia K4: como é o novo sedã que chega ao Brasil como sucessor do Cerato

A Kia vai lançar no Brasil o K4, sucessor do Cerato, sedã que não é mais vendido no país. É um sedã elegante, que foi apresentado no Salão de Nova York e tem um visual inspirado no esportivo Stinger.

O design é bem arrojado, com linhas marcantes. A luz diurna tem um formato bumerangue que invade desde o capô até o para-choque frontal.

Abaixo do capô, o Kia K4 tem um motor 2.0 litros de quatro cilindros e 147 cv de potência. A tração é dianteira e o câmbio do tipo CVT. Para a GT-Line há um propulsor 1.6 turbo de 190 cv e uma transmissão automática de oito velocidades. Seria a nossa preferência para atender o restrito mercado de sedãs no Brasil. Segmento que ao mesmo tempo pede inovação.