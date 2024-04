Novo Chevrolet Trailblazer tem teaser revelado; veja o que mudou no SUV

Na motorização segue a calibração da irmã picape. O 2.8 de 207 cv e 52 kgfm de torque com novo câmbio automático de oito velocidades e todas as alterações mecânicas de melhoria continua com destaque para acústica externa e principalmente a bordo. A tração do SUV é 4x4.

Por dentro, mudanças como a nova multimídia MyLink, que estreou no Spin e também equipa a S10. O painel foi redesenhado e o cluster é 100% digital. Quanto aos preços? O parâmetro é ficar logo abaixo do que pede a Toyota pelo SW4 e outro concorrente é o Pajero Sport.

