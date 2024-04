Carro novo, motor velho? Por que Chevrolet Spin não recebeu versão turbo

Ainda segundo Alabarce, o turbo não foi um ponto crítico. "O que ele [o cliente] queria era um propulsor confiável que evoluísse junto com o carro", complementa. E basta conversar com a legião de taxistas para entender o de acordo da turma.

O projeto do Spin 2025 durou três anos e diversas clínicas foram realizadas com pesquisas para saber o que o consumidor desejava. "É um motor que equipa a geração do Spin desde 2012", destaca o gerente de Projetos. Naquele ano, o conjunto do Spin tinha 108 cv e 17,1 kgfm de torque no etanol.

"Existem relatos de Spin com mais de 500 mil quilômetros rodados, com baixíssima manutenção. Então é um motor durável e de manutenção simplificada", pontuou Alabarce. Vale destacar que o principal concorrente do Chevrolet, o C3 Aircross, conta com motor turbo de 130 cv.

Melhorias

Apesar disso, houveram algumas melhorias no motor do Spin 2025. Ele ficou 11% mais econômico e também ganhou em aceleração. Agora, vai de zero a 100 km/h em 11 segundos (0,3 a menos que na linha 2024). Algo bem suave.

No consumo, ele faz até 13,4 km/h com gasolina, no ciclo rodoviário, nas versões de câmbio automático. Porém, em um trecho de 35 quilômetros de rodovia, conseguimos uma média de 14,3 km/l. Além disso, a autonomia do tanque agora é de até 710 quilômetros, na estrada - 58 km a mais.