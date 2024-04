'Cidade do Automóvel': veja como será o Festival Interlagos em 2024

O templo do automobilismo novamente viverá aqueles dias de múltiplas atividades sobre rodas. O Festival Interlagos, que acontece em São Paulo, já prepara as novidades para a edição deste ano. A proposta da organização é transformar o destino que leva centenas de apaixonados por corridas na "Cidade do Automóvel". Um nova atração com espaço para os visitantes acessarem a pista principal do desejado circuito.

O Festival 2024 também conta com a área do todo terreno, voltado para o off-road, e terá o desafio de cativar os entusiastas do 4X4. Haverá também uma área chamada Fire Land, onde servirá de palco para manobras de drift.

Na Tech Land, o espaço traz as mais recentes novidades tecnológicas do mundo automotivo. Certamente os participantes lançarão novos produtos por lá. Os chineses fizeram isso no ano passado.