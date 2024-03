Novo BYD Tan já está no Brasil; SUV promete rodar até 730 km com uma carga

Também falta definir a data do lançamento no Brasil - a expectativa é de que o lançamento aconteça ainda neste primeiro semestre.

No início do segundo semestre de 2023, o Tan foi lançado na China com a entrega de autonomia de 730 quilômetros no ciclo chinês - o modelo atual roda até 309 km na medição padrão do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Imagem: Rodrigo Barros

A configuração mais forte do Tan "antigo" conta com até 510 cv de potência e acelera de zero a 100 km/h em 4,4 segundos. Porém, como se trata de um carro que acabou de chegar ao Brasil, ainda não há mais informações sobre as especificações técnicas do veículo desembarcado em Vitória (ES).

*Colaborou Rodrigo Barros