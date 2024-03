Painel digital, consumo e 7 lugares: Chevrolet revela detalhes da nova Spin

Imagem: Divulgação

No consumo, a minivan também teve evoluções. De acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), ela é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina). No uso misto convencional (60% urbano e 40% rodoviário), o ganho de eficiência energética representa quase 50 km extra de autonomia a cada tanque completo de gasolina, de acordo com a General Motors.

Nas dimensões, a Spin está levemente maior. Agora, tem 4,42 metros de comprimento, contra 4,36 metros da antiga. "Devido à silhueta otimizada da Spin, a volumetria da cabine chega a ultrapassar os quatro mil litros, superando em até 30% carros de área de dimensões externas similares", ressaltou a marca.

Imagem: Divulgação

"Há mudanças ainda no sistema de gerenciamento eletrônico e na calibração do conjunto propulsor e da direção. O resultado prático é surpreendente, proporcionando uma dinâmica veicular muito mais refinada ao produto", afirma a fabricante.

Na cabine, a nova Spin preserva os predicados que a consagram - entre os taxistas, principalmente.