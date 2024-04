Blazer elétrico chega em agosto ao Brasil; o que já sabemos sobre o SUV

O Blazer EV estreia a plataforma modular Ultium e vai "vender" uma autonomia na casa dos 500 km na composição de força dos elétricos com pouco mais de 560 cv. A tela é de 17 polegadas e o cluster de 11.

Em maio do ano passado, o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, afirmou que o plano era iniciar a oferta do Blazer EV e a do Equinox EV em meados do próximo deste ano, logo após o lançamento dos veículos nos Estados Unidos.

"A marca Chevrolet tem avançado muito em prestígio e admiração junto ao consumidor brasileiro porque tem uma linha de produtos altamente tecnológica e alinhada com o que disponibilizamos de melhor no mundo", afirmou Chamorro.

Equinox EV

Imagem: Divulgação

O crossover teve seu início de produção no começo do ano e virá em logo seguida, bem próximo do Blazer. Rumores dizem que existem chances dos lançamentos serem próximos um do outro, praticamente colados. O Equinox compartilhará a plataforma e muito da tecnologia do Blazer EV e promete autonomia ligeiramente menor na faixa dos 480 km.