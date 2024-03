Lamborghini lança esportivo 'à prova de buracos' de R$ 4 milhões no Brasil

O Lamborghini oferece uma direção com possibilidade de bloqueio do eixo traseiro no seu modo de condução e display de assistência ao motorista com dados de performance na pista, como tempo de volta. Os 1.499 donos terão uma condução otimizada para todo tipo de ambiente. O carro tem altura, proteção de chassi, saias laterais reforçadas e molduras de para-lamas robustas. Esportivo perfeito para os buracos das ruas das metrópoles brasileiras.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A casa de Sant' Ágata Bolognese, Itália, manteve a imponência visual da família acrescentando as características externas da carroceria. No modelo customizado para o felizardo cliente, observe que não existem os faróis auxiliares colocados na base superior do para-choque. Se olhar mais, vai ver o par de discretas barras de teto, altura da suspensão e rodas de 19 polegadas. Tudo muito perceptível.

O motor é V10 5.2, que rende 610 cv de potência e mais de 57,1 kgfm de torque. Conectada ao propulsor, a transmissão automatizada de sete velocidades e dupla embreagem faz as trocas de forma veloz. Daquelas que só da tempo de piscar os olhos. O conjunto permite acelerar de zero a 100 km/h em 3,4 segundos, com velocidade máxima de 260 km/h.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Para frear esse esportivo é preciso de um conjunto muito eficaz. O carro é equipado com freios em pinças monobloco de seis pistões (na dianteira) e quatro pistões na traseira. Os discos são de carbono-cerâmica de 380 mm de diâmetro. Na traseira, o disco tem 356 mm de diâmetro.