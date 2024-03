Renault terá picape inédita e SUV de 7 lugares com investimento bilionário

Descobrimos que a picape Niagara também será feita no Paraná como terceiro veículo da linha. O utilitário foi apresentado no primeiro evento do Kardian, no ano passado. A Niagara será responsável por ficar no lugar da atual Oroch. E com estilo!

A caminhonete é construída sobre a plataforma modular CMF-B e, inclusive, está preparada para eletrificação ou para no futuro ser totalmente elétrica.

A base poderá ser usada pela Renault para este fim. Assim, a plataforma CMF-B terá desde híbridos leves (MHEV), híbridos plenos (HEV) até híbridos plug-in (PHEV). Ela permite tudo.

SUV de 7 lugares

Jeep Commander terá rival da Renault que também terá versão com 3 fileiras de assentos e espaço para 7 ocupantes Imagem: Divulgação

A base CMF-B está apta para a criação de carros de até 5 metros, com entre-eixos que podem chegar até três metros de comprimento