R$ 130 mil: o que C3 Aircross e Tiggo 7 Sport trazem quase pelo mesmo preço

Mesmo com propulsor mais "fraco", o C3 Aircross Shine acelera de zero a 100 km/h mais rapidamente: são 9,7 segundos contra 10,7 segundos do Tiggo 7. Ambos contam com transmissão do tipo CVT - enquanto o C3 simula sete marchas, o Tiggo 7 Sport simula nove velocidades.

Consumo e autonomia

Interior do Caoa Chery Tiggo 7 Sport Imagem: Divulgação

Com menor potência, o C3 leva vantagem no consumo, com média oficial de 10,6 km/l de gasolina no ciclo urbano - em nosso teste na cidade, o modelo fez 8,2 km/l. Já os números do Tiggo 7 apontam para um consumo médio de 10 km/l, igualmente com gasolina e também no ciclo urbano (ainda não testamos o consumo da vida real).

Por outro lado, a autonomia do Tiggo 7 é maior, justamente pela maior capacidade do tanque de combustível l: 51 litros ante 47 litros do rival.

Desta forma, o SUV da Caoa roda 597 quilômetros na rodovia com o tanque cheio (baseado nos números oficiais).