'Boom' de vendas: BYD admite falta de peças e fala em ajuste na operação

"Foi devido ao 'boom' de vendas que nós tivemos de janeiro para cá. Posso afirmar que não era esperado por nós. Foi uma questão positiva, mas que gerou um contratempo, e já ajustamos a operação", afirmou.

No galpão da BYD, que conta com 5 mil m², há cerca de 370 mil peças estocadas para dar conta da distribuição da rede, de acordo com a montadora. Quando o pedido chega da concessionária, em até três dias a demanda é despachada. Essa é a promessa. Cada item leva, em média, cinco dias para chegar ao seu destino, a depender da região.

A capacidade atual de envio de componentes à rede autorizada, conforme a BYD, é de 600 peças por dia ou cerca de 13,2 mil por mês.

A cada dia, o estoque consegue receber 4 mil itens dos contêineres que chegam da China, acrescenta a BYD. Hoje, há uma equipe com mais de 50 pessoas para atender os pedidos.

É importante ressaltar que trata-se d um planejamento de longo prazo. "As peças que estão aqui hoje foram encomendadas muitos meses atrás", diz a marca.

'Mutirão'