Bateria, pneu e para-brisa: clientes da BYD relatam caos para trocar peças

O descontentamento dos clientes continua. Um outro proprietário de BYD Dolphin Plus informou que caiu em um buraco e apareceu uma bolha no pneu. Com apenas uma semana de uso e pouco mais de 1.000 km rodados, informou que nunca há atendentes disponíveis para falar.

"O pneu original, Ling Long Comfort Master 205/50 R17 93W, para a minha surpresa não vende em lugar nenhum, em nenhum site ou loja. Com isso, fui até a concessionária BYD para realizar a compra e a troca do pneu danificado, e mais uma vez fui surpreendido de saber que eles não tem esse pneu em estoque em lugar nenhum, e não sabem se um dia ele vai chegar", escreveu o cliente.

Em um site de comércio eletrônico, encontramos um par dos pneus vendidos pela quantia de R$ 1.099. Com base na referência do cliente, é o mesmo original que calça as rodas do BYD Dolphin Plus.

O problema também atinge outros modelos, como o Song Plus. Uma pessoa do Catalão (GO) informou que não encontra para-brisa para o carro. O veículo da cliente foi atingido por uma pedra ao transitar pela rodovia.

"A peça não existe em lugar nenhum do país. A seguradora não consegue achar, nas concessionárias não existe, não achamos em lojas especializadas", contou.

No site do Reclame Aqui é informado que o prazo médio para resposta da BYD do Brasil é de 12 dias e 22 horas.