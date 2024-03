BYD inicia obras de fábrica na Bahia e diz que não vão faltar peças

A fala do conselheiro aconteceu durante evento realizado nesta terça (5) em Camaçari, na Bahia, para marcar o início das obras da fábrica da gigante chinesa no Brasil. O polo industrial da BYD tem investimento de R$ 3 bilhões e a produção deve ser iniciada entre o fim de 2024 e início de 2025. Essa é a promessa.

Dolphin EV, Song Plus, Yuan Plus e o recém-lançado Dolphin Mini serão montados no Brasil. Inicialmente, as peças virão importadas e a montagem será feira localmente. A capacidade instalada é de 150 mil veículos por ano, durante a primeira fase de implantação.

Contudo, em um prazo de cinco anos, a expectativa da fabricante é de que pelo menos 70% dos componentes para montagem dos carros sejam de origem brasileira.

Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas que vão ocupar uma área de cerca de 1 milhão de m2. As antigas instalações do complexo serão destinadas a fornecedores que vão ajudar na produção de partes e peças dos novos veículos.

*Colaborou Rodrigo Barros