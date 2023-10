A Nissan prepara a chegada de um SUV eletrificado ao Brasil. O modelo escolhido foi o X-Trail, continuidade do Kicks no país e que deverá ser o primeiro a usar a nova tecnologia e-power. A informação foi apurada pela coluna durante o Salão de Tóquio, onde confirmou que o novo utilitário esportivo é tido como a real aposta da montadora para o mercado brasileiro e que chegará por aqui até 2025.

A montadora que fabrica o Kicks no Rio de Janeiro vive uma nova fase da empolgação de olho no futuro bem próximo. O acerto na mão do Versa e o bom retorno do Sentra animaram os japoneses de Resende (RJ), que montam o SUV médio-compacto desde 2017.

No X-Trail, a Nissan já oferta a tecnologia que torna o SUV eletrificado o modelo certo na trajetória de continuidade do Kicks. Ele tem 4,66 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 2,70 m de distância entre-eixos, com bom espaço a bordo.