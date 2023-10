A Mitsubishi apresentou a nova L200 no Salão de Tóquio com motor 2.4 twinturbo de 214 cv de potência e 480 Nm de torque. A picape está confirmada para o Brasil e será produzida na fábrica da HPE no Catalão (GO).

A versão também está maior: são 113 mm a mais de entre-eixos e 50 mm mais larga. Na caçamba, a capacidade é de uma tonelada. A L200 também ganha um maior controle de estabilidade, mais itens de conforto e um 4x4 mais forte, com chassi mais rígido.

Por falar em 4x4, a nova L200 terá sete escolhas de terreno para o condutor adaptar o que melhor lhe convém. O CEO da HPE no Brasil, Mauro Correia, estuda a data para chegada da picape, que será lançada como modelo 2025.