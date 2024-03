Além dó álcool: como fiscalização pode detectar outras drogas em motoristas

Que beber e dirigir é uma atitude proibida por lei, todo motorista sabe. Sabe, também, que a presença de álcool no organismo é detectada por meio do teste do bafômetro, diante de uma blitz da Lei Seca. O que ainda causa certa dúvida é quanto ao flagrante de drogas na direção.

Afinal, como estipula o artigo 165 do CTB, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração gravíssima. Ou seja: não é apenas pelo uso do álcool que o condutor pode ser autuado.

Mas como os agentes de trânsito podem detectar a presença dessas outras substâncias no organismo do condutor? De antemão, é preciso deixar claro: o bafômetro tem capacidade apenas de detectar o álcool, mas não as drogas. Para detectá-las, é preciso lançar mão de outros recursos - como o exame clínico de sangue e o drogômetro, ainda em fase de teste.