CNH 'trabalhadora': saiba como obter e aumentar seu limite de pontos

Nesse sentido, conforme o Artigo 231 do CTB, transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, configura infração de natureza gravíssima.

As penalidades são a multa no valor de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na habilitação.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.