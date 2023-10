Drogômetro: o que falta para multa com máquina que testa droga em motorista

Por que Brasil (ainda) não pode usar drogômetro para multar

Aparelho usa saliva para identificar presença de vários tipos de drogas no organismo em apenas 5 minutos Imagem: Divulgação

O Arigo 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) já prevê a infração por dirigir veículo sob influência de substância psicoativa que determine dependência, assim como prevê como conduta penalmente repreensível a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de tal substância, conforme o Artigo 306..

No entanto, o uso desses equipamentos ainda precisa ser regulamentado pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Hoje, a Resolução Contran nº 432/2013 prevê apenas que, no caso de substância psicoativa, devem ser realizados exames por laboratórios especializados, indicados pelo órgão de trânsito ou pela Polícia Judiciária. Isto é, o Contran ainda não autorizou, como já ocorre com o bafômetro, a utilização do drogômetro nas atividades de fiscalização e policiamento de trânsito, que é fundamental para a dinâmica dessas operações no trânsito.

Além disso, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) precisará também homologar os drogômetros, antes de serem efetivamente empregados na fiscalização.