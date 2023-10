Por se tratar de infrações perigosas, nenhuma delas é de natureza leve. Elas já partem da média e chegam à gravíssima, com penalidade de suspensão e fator multiplicador - que deixa a multa ainda mais cara. As infrações por ultrapassagem são:

- artigo 191: forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem

Nesse caso, a infração ocorrerá quando o condutor inicia a ultrapassagem sem observar se há espaço suficiente para a conclusão da manobra, obrigando que o condutor do veículo que está sendo ultrapassado e/ou do veículo que vem em sentido contrário abram espaço para que se conclua a manobra.

Dentre as infrações por ultrapassagem, essa é a que consequências mais pesadas gera ao motorista. A infração é de natureza gravíssima com multa multiplicada 10 vezes (chegando a quase 3 mil reais) e a suspensão do direito de dirigir. O condutor pode ficar por um período que varia de 2 a 8 meses com o documento suspenso.

Caso cometa a mesma infração novamente, em um período de 12 meses, a suspensão poderá se estender para 8 a 18 meses. Nesse mesmo caso, o dobro da multa também poderá ser aplicado. Ou seja: as consequências ficam ainda piores.

- artigo 199: ultrapassar pela direita

Ultrapassar pela direita, exceto quando o veículo da frente der sinal de que irá entrar à esquerda, configura uma infração de natureza média, com multa no valor de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na CNH como penalidade.

- artigo 200: ultrapassar pela direta veículos de transporte escolar ou coletivo

Essa é uma situação ainda pior que a anterior. Ela consiste em ultrapassar, pela direita, ônibus e veículos escolares que estejam parados para embarque ou desembarque de passageiros. A ressalva é que, quando houver refúgio de segurança para pedestres, essa ultrapassagem não irá configurar infração.