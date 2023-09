Há bafômetros sensíveis que nem precisam ser soprados pelos motoristas

Como aconteceu com a motorista, o bafômetro utilizado na blitz acabou detectando a presença do álcool que pairava dentro do veículo - e não no organismo da condutora. Isso acontece porque há aparelhos supersensíveis, capazes até de detectar o álcool apenas por meio da fala do motorista ou de um sopro à distância (não precisa sequer encostar a boca o aparelho).

Para se ter uma ideia, inclusive motoristas inconscientes podem ser testados, bastando aproximar o aparelho da boca ou do nariz. A principal vantagem deste tipo aparelho é a praticidade, já que não exige que o motorista saia do carro para que seja feita a rápida detecção da presença de álcool.

Ele costuma ser utilizado na fase de triagem durante as fiscalizações da Lei Seca. Caso o motorista teste positivo, uma luz vermelha acende, e um segundo teste com o bafômetro tradicional (que possui bocal descartável) deverá ser realizado - já que ele é o único que aponta a quantidade exata de álcool registrada. Se o aparelho tradicional detectar a presença de álcool, aí sim, o motorista poderá ser autuado.

Todo motoristas tem direito à contraprova do teste do bafômetro?

No caso relatado acima, se a motorista não repetisse o teste do bafômetro (realizasse a contraprova), possivelmente ela seria autuada com base na Lei Seca (artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro). Assim, ela receberia multa de quase R$ 3 mil e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.