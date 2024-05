Quanto dinheiro é preciso economizar para trocar de carro a cada 3 anos

Quanto esses carros custavam no passado

Voltei três anos para verificar quanto cada um desses fabricantes pediam pelos mesmos carros em 2021.

Para ser coerente no comparativo, considerei os preços dos modelos 2022, já que todos foram apresentados na primeira metade de 2021. Portanto, quem comprou esses carros novos em 2021 pagou R$ 51.690 no Mobi; R$ 66.120 no Polo; R$ 69.060 no Onix Plus; R$ 120.790 no Corolla; e R$ 107.490 no Creta.

Claro que estou considerando as mesmas versões desses modelos. E, caso você tenha ficado curioso para calcular os aumentos nos preços nesse período, já adianto que, percentualmente, o Corolla foi o que menos subiu, com reajuste de 23%, enquanto Mobi e Onix Plus foram os que mais subiram, com reajuste de 41%.

Quanto valem esses usados hoje

Passados três anos, quem comprou um desses modelos em 2021 e agora quer revendê-lo vai pesquisar na tabela Fipe, a referência de preço para poder negociar.